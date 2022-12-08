ملك المغرب شارك في الاحتفالات

دوليه

حرص العاهل المغربي محمد السادس على مشاركة جماهير أسود الأطلس فرحة عبور إسبانيا والتأهل لربع النهائي. وتغلب رفاق ياسين بونو على منتخب «لاروخا» بركلات الترجيح 0-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة بالتعادل السلبي، أول من أمس.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الملك محمد السادس في سيارته وسط الجماهير المغربية، التي هتفت باسمه، وسط الاحتفالات الكبيرة بالتأهل التاريخي، في أحد شوارع العاصمة الرباط.

ولم يتوانَ الملك محمد السادس في التجاوب مع الجماهير المغربية التي تضاعفت فرحتها بالاحتفال معه. وبات المنتخب المغربي أول ممثل للعرب يبلغ الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل هذه المرحلة الإقصائية في المونديال. وسيلعب المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي بعد غد في ملعب الثمامة ضد نظيره البرتغالي الذي سحق سويسرا في ثمن النهائي 1-6.

