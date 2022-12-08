سايس: لعبنا من أجل التأهل

دوليه

قال رومان سايس، قائد منتخب المغرب، إنه كان يتوقع أن تكون مباراة إسبانيا، أول من أمس، في ثمن نهائي المونديال، صعبة للغاية. وفاز منتخب المغرب بركلات الترجيح 0-3 بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0.

وتابع سايس: «المنتخب الإسباني يفضل الاستحواذ على الكرة، لذلك كان رهاننا ألا نترك لهم المساحات وأن نكون أكثر تركيزا وحذرا». وأضاف أن المنتخب المغربي مر بفترات صعبة في المباراة رغم الفوز والتأهل لربع النهائي.

وأشار: «كنا أيضا قريبين من التسجيل، لكن الأهم تحقق وهو التأهل لأننا أسعدنا المغرب وكل العرب وهذا ما يزيدنا فخرا». وواصل: «شيء طبيعي أن نشعر بنوع من الضغط والإسبان أنفسهم، لكن دعني أؤكد لك أننا لعبنا من أجل التأهل ورهاننا مواصلة مشوارنا». وختم: «الإنجاز تاريخي لكن لن نتوقف هنا، مازالت مهمتنا لم تنته بعد، سنواصل بالطموح نفسه في الدور المقبل (أمام البرتغال)».

