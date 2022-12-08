الفرح يعم معسكر «أسود الأطلس»

دوليه

عمّت فرحة عارمة «أسود الأطلس» عقب كتابتهم تاريخاً جديداً بتأهلهم للمرة الأولى الى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم، بالفوز على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) أول من أمس في مونديال قطر.

وانطلقت الأفراح مع الصافرة النهائية للحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني اثر ركلة الجزاء الترجيحية الرائعة لأشرف حكيمي، وبدأت أولا باحتفاء كبير بنجم الأمسية حارس المرمى ياسين بونو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين. وساهم حارس مرمى اشبيلية الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، بشكل كبير في تحقيق الجيل الحالي ما عجز عنه الجيل الذهبي عام 1986 عندما خسر بهدف في الدقيقة 89 من خطأ في الجدار البشري أمام ألمانيا الغربية.

وحُمل حارس مرمى اشبيلية على الأكتاف وقوبل بتصفيقات وصيحات تشجيعية من الجماهير المغربية التي أتت من كل حدب وصوب حاملة الاعلام الوطنية وشتى وسائل التشجيع، دون أن تدخر أصوات حناجرها لمساندة منتخب بلادها في أحد أصعب الاختبارات في النسخة الحالية.

ونال المدرب وليد الركراكي نصيبه بدوره من العناق وحمله اللاعبون بدوره عالياً وراحوا يصرخون «أولي، أولي، أولي».

ودخل اللاعبون في عناق حار فيما بينهم وراح الواحد يهنئ الآخر بإنجاز لم يؤمن به كثر، بالنظر إلى المجموعة القوية التي وقع فيها الأسود خصوصا مع كرواتيا الوصيفة وبلجيكا الثالثة.

وجال اللاعبون وصالوا أرضية الملعب يتبادلون التحية والتهنئة مع الجماهير الغفيرة التي عانت كثيرا من أجل الحصول على تذكرة لحضور المباراة واضطر بعضهم إلى دفع مبالغ كبيرة للتواجد في الملعب وعيش هذه اللحظة التاريخية.

وقال لاعب الوسط عز الدين أوناحي «هذا اقل ما يمكن أن نقدمه لهم. الفرحة والاستمرار في إدخال الفرحة في قلوبهم. هم لا يبخلون علينا ويلاحقوننا أينما كنا، وبالتالي يجب رد الجميل ولو أنه واجبنا ان نحقق الانتصارات». وأضاف: «نعرف المشاكل التي واجهتهم للحصول على التذاكر خصوصا أنه لم يكن أحد يتوقع استمرارنا بعد الدور الأول، ونعدهم بأننا سنقوم بما يلزم حتى تكون الأمور أكثر سهولة في الدور ربع النهائي».

ووسط الاحتفالات العارمة في أرضية الملعب، يتلقى رئيس الاتحاد فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي اتصالا هاتفيا من ملك المغرب محمد السادس لتهنئتهم على الانجاز الكبير، داعيا إياهم إلى الحفاظ على النهج نفسه في هذه المسابقة ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

والتف اللاعبون حول علم فلسطين والتقطوا صورة جماعية أمام أعين لاعبي المنتخب الإسباني الذين بكوا من شدة الحسرة على الخروج من ثمن النهائي، بعضهم لم يبخل بتهنئة الأسود على التأهل خصوصا غافي وبيدري وجوردي ألبا لزميلهم عبدالصمد الزلزولي المعار الى أوساسونا.

وقال يوسف النصيري: «قدمنا مباراة كبيرة، وأثبتنا اننا لا نخاف أي منتخب مهما كانت سمعته. كرة القدم هي 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ومن يبذل المجهود الأكبر يفز». واستمرت الاحتفالات في غرف الملابس وسط صيحات كثيرة من قبيل «فعلناها»، «دخلنا التاريخ»، «يعيش المغرب»، «لن نقف هنا»، «سنواصل»، «مبروك علينا، هذه البداية».

ودخل حكيمي فرحا الى غرف الملابس حاملا ابنه البالغ من العمر سنتين مرتديا قميصا للمنتخب المغربي عليه اسمه أمين، فيما قدم سفيان بوفال التحية العسكرية إلى مدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله، وهو يقول: «لقد فعلناها، جهز نفسك للمباراة المقبلة».

