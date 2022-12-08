بونو يرد على «الألف ركلة»

دوليه

كشف مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي الإثنين أنه أعطى «فرضاً» لكل من لاعبيه بتسديد ألف ركلة ترجيحية ايماناً منه بأنها «شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته»، لكن الحارس المغربي ياسين بونو تعملق أول من أمس على ملعب المدينة التعليمية وأقصى أبطال 2010 من ثمن نهائي المونديال بحرمانهم من تسجيل أي واحدة في مرماه، ليقود بذلك بلاده الى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.

وبخبرته الإسبانية حيث بدأ مشواره منذ 2012 مع أتلتيكو مدريد وصولاً الى يومنا هذا حيث يدافع عن عرين إشبيلية منذ 2019 بعدما مر بسرقسطة وجيرونا أيضاً، وقف ابن الـ31 عاماً بين الخشبات الثلاث لمواجهة لاعبي إنريكي بلغتهم الإسبانية سعياً منه الى افقادهم تركيزهم، وقد نجح في محاولته.

فبعد أن نزل بديلاً، كان بابلو سارابيا قريباً من خطف التأهل لإسبانيا بتسديدة في أواخر الشوط الإضافي الثاني لكنه أصاب القائم الأيمن لمرمى الحارس المغربي، ثم كان أول المسددين الإسبان في رهان ركلات الترجيح، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت كرته من القائم الأيسر هذه المرة.

وبعدها، لعبت الأعصاب دورها وبونو أيضاً، إذ نجح المولود في كيبيك الكندية بصد الركلة الترجيحية الثانية التي نفذها كارلوس سولير ثم الثالثة التي نفذها الخبير سيرجيو بوسكيتس، لتنفجر المدرجات فرحاً بانجاز أن يصبح المغرب أول منتخب عربي يصل الى ربع نهائي كأس العالم. وتعليقاً على انجازه، قال بونو إن تألقه في ركلات الترجيح هو «مزيج من البداهة والحظ، الأهم اننا فزنا. ارفع القبعة لكل الفريق، لقد قاموا بعمل رائع. ليس سهلاً أن تركّز 120 دقيقة أمام فريق إسباني يستحوذ على الكرة». وتابع «عندما شاهدت اللاعبين يجرون كان الامر رائعا. يصعب استيعاب لحظات كهذه. يجب ان تركز على نفسك ثم تخوض المباراة التالية بهذه الرغبة والمتعة التي نراها بأعين اللاعبين». وعن شعوره خلال ركلات الترجيح، قال: «احساس في المرمى لا يوصف، وهو التركيز والحمد لله». والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا حصل للفرض الذي طلبه إنريكي من لاعبيه بأن يسدد كل منهم ألف ركلة ترجيحية؟!

ففي مؤتمره الصحافي عشية المواجهة مع «أسود الأطلس»، قال إنريكي: «قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت لهم (للاعبين) إنه يتوجب عليهم الوصول الى هنا (مونديال قطر) وكل منهم قد نفذ ألف ركلة ترجيحية». وتابع: «أتصور أنهم قاموا بالفرض المطلوب منهم»، معتبراً أنهم إذا انتظروا حتى الوصول الى قطر كي يتمرنوا على ركلات الترجيح، فلن يكون الوقت كافياً. لكن يبدو أن التمرن على ركلات الترجيح في ملاعب التمارين شيء، وتنفيذها أمام حشد هائل من جمهور الفريق الخصم، لاسيما الجماهير المغربية التي كانت حاضرة بحناجرها وكل مشاعرها لمساندة رجال وليد الركراكي أمر آخر، ما أدى بأبطال 2010 أن يكونوا ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم يفشل في ترجمة أي ركلة ترجيحية بعد سويسرا عام 2006 ضد أوكرانيا.

