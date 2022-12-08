loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يورينتي يتحسر


عبر لاعب المنتخب الإسباني، ماركوس يورينتي، عن حسرته لخروج منتخب بلاده من المونديال، بعد الخسارة أول من أمس، أمام المنتخب المغربي في ثمن النهائي. وتمكن المنتخب المغربي من التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حسم اللقاء لمصلحته بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وقال يورينتي: «قدمنا مباراة جيدة، وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكن لم نحسن استغلالها». وتابع: «المباراة كانت صعبة للغاية سواء بدنيا ونفسيا، المنتخب المغربي لعب أيضا مباراة جيدة، أنا مندهش من قدرتهم البدنية، أحيانا أشعر أنهم مرهقون، لكنه يركضون دون توقف.. كانوا أشبه بالوحوش في الملعب». وأتم: «الحارس ياسين بونو كان جداراً منيعا، لقد صنع الفارق». يذكر أن المنتخب البرتغالي تأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم بعدما سحق سويسرا بنتيجة 6-1 .


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة