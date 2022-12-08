يورينتي يتحسر

دوليه

عبر لاعب المنتخب الإسباني، ماركوس يورينتي، عن حسرته لخروج منتخب بلاده من المونديال، بعد الخسارة أول من أمس، أمام المنتخب المغربي في ثمن النهائي. وتمكن المنتخب المغربي من التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حسم اللقاء لمصلحته بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وقال يورينتي: «قدمنا مباراة جيدة، وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكن لم نحسن استغلالها». وتابع: «المباراة كانت صعبة للغاية سواء بدنيا ونفسيا، المنتخب المغربي لعب أيضا مباراة جيدة، أنا مندهش من قدرتهم البدنية، أحيانا أشعر أنهم مرهقون، لكنه يركضون دون توقف.. كانوا أشبه بالوحوش في الملعب». وأتم: «الحارس ياسين بونو كان جداراً منيعا، لقد صنع الفارق». يذكر أن المنتخب البرتغالي تأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم بعدما سحق سويسرا بنتيجة 6-1 .