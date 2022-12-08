رودري: كنا الأفضل

دوليه

أكد رودري لاعب المنتخب الإسباني ونجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، أن منتخب بلاده كان يستحق التأهل إلى ربع النهائي على حساب المغرب. وقال رودري: «كنا الأكثر فعالية طيلة المباراة، وأرى أننا نستحق الوصول إلى ربع النهائي، المنتخب المغربي تكتل في الدفاع فقط.. لكن نحن من نلام على إهدار الفرص». وكان المنتخب المغربي حقق انتصارا تاريخيا على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح، وحسم عبوره للدور ربع النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي، السبت المقبل، مع نظيره البرتغالي الذي سحق سويسرا 6-1