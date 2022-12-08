. راموس: إسبانيا ستعود أقوى

دوليه

شد الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جرمان، من أزر لاعبي منتخب بلاده، بعد توديع المونديال من الدور ثمن النهائي وخسر منتخب إسبانيا أمام نظيره المغربي، بركلات الترجيح 3-0، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليودع البطولة من الدور ثمن النهائي. ونشر راموس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة قديمة له مع منتخب إسبانيا، وكتب: «اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور بلاعبينا». وأضاف: «إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر في القيادة». وختم: «سنعود وسنعود أقوى، هيا إسبانيا». ولم يتم استدعاء راموس للمشاركة مع منتخب إسبانيا في المونديال، على الرغم من جهوزيته ومشاركته بشكل أساسي مع فريقه باريس سان جرمان. ويعد راموس، أحد أفراد الجيل التاريخي للمنتخب الإسباني، والذي حقق بطولتي يورو متتاليتين (2008 و2012) وبينهما لقب مونديال 2010.