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دوليه

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ياكين: لم نتعامل بشكل جيد مع اللقاء


اعترف مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا، بأفضلية البرتغال في لقاء المنتخبين أول من أمس في ثمن النهائي. وخسر منتخب سويسرا أمام البرتغال بنتيجة 1-6 .
وقال ياكين في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن فريقه لم يتعامل بشكل جيد مع المباراة، خاصة في الالتحامات والضغط رغم أنه قام بتغيير طريقة اللعب إلى 3 مدافعين بسبب سرعات الخط الأمامي للبرتغال. وأكد أن المنتخب السويسري شعر بالضغط مع كثرة الإصابات بجانب قوة المنافس البرتغالي بخلاف تراجع لاعبيه بدنياً بشكل لافت. وأوضح أن لاعبيه لم يقصروا وقدموا في حدود المخزون البدني الذي يملكونه مؤكدا أن خسارة مباراة لا تقلل من الإنجازات التي تحققت. وأتم: «علينا المضي قدما وتقبل الهزيمة وتجاوزها للتركيز فيما هو قادم».


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