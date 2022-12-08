سيلفا: مواجهة المغرب لن تكون سهلة

دوليه

وجه بيرناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال، رسالة للاعبي المغرب قبل اللقاء المقرر أن يجمعهما في ربع نهائي كأس العالم، السبت المقبل. وقال سيلفا، في تصريحات للصحافيين: «أهنئ المنتخب المغربي على الأداء الرائع الذي قدمه في المونديال، والفوز على إسبانيا». وأوضح: «المباراة ضد المغرب لن تكون سهلة، خصوصا أنها في مرحلة حاسمة في البطولة.. فكتيبة المغرب تضم لاعبين مميزين أصحاب جودة عالية». وأشار إلى أن المنتخب البرتغالي حقق فوزا مستحقا على حساب سويسرا في ثمن النهائي، مؤكدا أن هذا الفوز يعطي اللاعبين دفعة قوية للتقدم في البطولة. وعن بقاء كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على مقاعد البدلاء قال سيلفا: «رونالدو قائد بالنسبة لنا، وسواء لعب أساسيا أو بديلا أو حتى لم يشارك فله دور مهم مع المنتخب».

