غيريرو أنهى صيامه

دوليه

أنهى رافاييل غيريرو ظهير أيسر منتخب البرتغال، صياما تهديفيا طويلا مع منتخب بلاده في لقاء سويسرا أول من أمس المقام على ستاد لوسيل ضمن ختام منافسات ثمن النهائي.

وسجل غيريرو الهدف الرابع لمنتخب البرتغال بعدما أحرز غونزالو راموس هدفين.. كما سجل بيبي هدفا. ولم يحرز غيريرو منذ أن هز شباك المجر في بطولة كأس الأمم الأوروبية في شهر يونيو 2021.

وسجل ظهير أيسر بوروسيا دورتموند الألماني رابع أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال، بعدما هز شباك الأرجنتين في مباراة ودية عام 2014.. كما سجل هدفا في ودية النرويج عام 2016.

وتأهل البرتغال إلى ثمن النهائي بعد اختتام دور المجموعات متصدرا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين وهزيمة.

