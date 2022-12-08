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دوليه

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شاكيري يعتذر


قال شيردان شاكيري، نجم منتخب سويسرا إن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة البرتغال، التي خسرها 1-6، في ثمن النهائي. ووجه شاكيري في تصريحات للصحافيين، اعتذارا للشعب السويسري عن هذه الخسارة المستحقة.
وأضاف: «ارتكبنا أخطاء بالجملة خاصة في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافا متتالية لم تسمح لنا بالعودة مرة أخرى للمباراة». وأشار إلى أن مسألة بقاء كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد البدلاء لم تشغل باله
وزملاءه في الملعب. وأكد أن المنتخب البرتغالي يستطيع الذهاب بعيدا في كأس العالم، لأنه يملك المقومات للمنافسة على اللقب ويمتلك لاعبين أصحاب جودة. وأشار إلى أنه لا يعلم مدى إمكانية مشاركته في النسخة القادمة للمونديال، خاصة أن الوقت مازال طويلا.


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