دوليه

اهتمت الصحف الإنكليزية الصادرة صباح أمس (الأربعاء) بإقصاء المغرب لإسبانيا عن ثمن نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح، إلى جانب تسليط الضوء على جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء وتسجيل بديله غونزالو راموس «هاتريك» في فوز البرتغال على سويسرا (6-1). وعنونت صحيفة مترو أمس: «غزارة تهديفية من دون رونالدو.. كرييستيانو يجبر على المشاهدة بعدما سجل بديل نجم البرتغال الجالس على مقاعد البدلاء الهاتريك». وفي الجانب كتبت: «رعب مبابي للزرق مع غياب النجم عن التدريبات»، وكتبت أيضا: «بونو يختم يوماً جميلاً للمغرب». أما صحيفة ديلي ستار فعنونت: «الأسود تستهدف مبابي في مهمة تجسس ولكن الإصابة قد تبعد النجم الفرنسي بدلا عن ذلك»، وفي الأعلى كتبت: «إنها سهلة مثل 1، 2، 3 للاعب الجديد راموس».

