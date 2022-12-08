سانتوس: قدمنا مباراة كبيرة

دوليه

عبر فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال عن سعادته، بالفوز العريض على حساب سويسرا 6-1 أول من أمس في ختام الدور ثمن النهائي. وتلتقي البرتغال المغرب في ربع نهائي كأس العالم، بعدما تخطى المنتخب المغربي منافسه الإسباني بركلات الترجيح.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: إن منتخب بلاده قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي. وأشار إلى أن جلوس كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد البدلاء أمر تكتيكي وليس انضباطيًا كما تحدث البعض.

وأكد أنه على علاقة قوية مع رونالدو منذ أن كان عمره 17 عاما ويعلم تماما كفاحه وإصراره على تحقيق الأرقام القياسية، مضيفًا: «من الطبيعي أن يكون له دور مختلف مع المنتخب في الوقت الحالي». وواصل: «رونالدو يلعب الآن بشكل أكبر على المرمى وهو عنصر أساسي بالنسبة لنا وأردنا تغيير الأسلوب التكتيكي أمام سويسرا وغونزالو راموس كان رائعًا وقدم مباراة كبيرة لأنه حصل على المساحات».

وواصل: «لدينا 24 لاعبًا بعد إصابة دانيلو ونونو مينديز وكلهم في أتم الجهوزية للمشاركة وعلينا أن نختار فقط التشكيل المناسب كجهاز فني». وأكد: «المواجهة المقبلة ضد المغرب ستكون صعبة ليس فقط لتخطي إسبانيا ولكن لأن لاعبي المغرب أثبتوا قدراتهم على مدار البطولة». وأشار إلى أنه واجه منتخب المغرب من قبل عام 2018 بكأس العالم، موضحًا: «لكن المنتخب المغربي تطور الآن بشكل أكبر ويظهر بمستويات عالية». وتابع: «سأعيد مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا وأحلل ما حدث ونقاط قوة وضعف المنتخب المغربي قبل لقاء ربع النهائي». واكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري على ملعب لوسيل بنتيجة قياسية 6-1.

وبعد بداية حذرة من الطرفين، صعّد البرتغاليون لهجتهم وكشروا عن أنيابهم تدريجيا حتى تمكن الشاب راموس، بديل رونالدو، من هز شباك الحارس السويسري يان سومر بتسديدة أسكنها الزاوية إثر تمريرة من زميله جواو فليكس.

وسجل المدافع الكهل بيبي (39 عاما) هدفا ثانيا للبرتغاليين في الدقيقة 33 برأسية قوية هزت شباك سومر، ليصبح لاعب بورتو أكبر لاعب سنا في تاريخ منتخب بلاده يسجل هدفا بكأس العالم. ونجح راموس في هز الشباك مجددا في الدقيقة 51 بتسديدة برجله اليسرى أمام الحارس المسكين. وسجل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة من جاو فيلكس.

بدوره، تمكن المدافع رفايل غيريرو من تسجيل الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 55، رد عليه السويسري أكانجي بهدف الشرف في الدقيقة 58.

ورغم دخوله في مكان زميله فليكس في الدقيقة 73، فشل كريستيانو رونالدو في مشاركة زملائه في مهرجان الأهداف الذي استمر حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة حيث سجل لياو الهدف السادس بتسديدة رائعة أسكنها في زاوية الحارس سومر.

