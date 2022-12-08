كريستيانو: تركيزي منصب على المونديال

دوليه

رد كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، على الأنباء المتداولة حول موافقته على العرض الكبير المقدم من النصر السعودي للعب ضمن صفوفه بداية من الفترة الشتوية المقبلة. وكانت تقارير صحافية إسبانية وعالمية قد أشارت إلى توصل نادي النصر لاتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ينضم بموجبه الدون إلى صفوف النادي السعودي في الأول من يناير المقبل بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل نحو 200 مليون دولار سنويا. وتداول فيديو لرد رونالدو، في المنطقة المختلطة على هامش مباراة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي المونديال، على سؤال من قنوات عالمية عدة حول حقيقة موافقته على عرض النصر السعودي واللعب ضمن صفوفه، بقوله: «لا، ليس صحيحا انتقالي لصفوف النصر، وتركيزي الحالي منصب على كأس العالم». كما تم تداول تأكيد رونالدو الذي حضر كبديل في الفوز الكاسح للبرتغال على سويسرا بنتيجة (6-1)، وبلوغ ربع نهائي المونديال، بأنه بالطبع يحلم أن يكون بطلا لكأس العالم مع المنتخب البرتغالي. واختتم رونالدو تصريحاته التي أبرزتها صحيفة «أبولا» البرتغالية، قائلا: «أطيب تمنياتي لبيليه، ملكنا يجب أن يتحسن، هذا ما نريده جميعا».