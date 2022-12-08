فان غال: لدينا تسوية حساب

دوليه

يرى مدرب منتخب هولندا، لويس فان غال، أن هناك فرصة رائعة لاستغلال نقاط ضعف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي. قال فان غال في تصريحات إعلامية أول من امس: «بالطبع ميسي الأكثر خطورة وابتكار، ولكنه في المقابل لا يشارك كثيراً في اللعب عندما يستحوذ المنافس على الكرة، هنا تكمن فرصتنا». وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي لمونديال 2014 بالبرازيل، عندما فاز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح. وقال فان غال 71 عاماً: «لدينا تسوية حساب، لا أود النظر للخلف، في ذلك الوقت رأيت أننا كنا أحق بالفوز». وأوضح: «نريد أن نتوج أبطالاً للعالم، قلت هذا مبكراً، واللاعبون احتضنوا هذا الهدف، حتى وإن لم تكن أعظم فرصة، فإننا نسعى لاقتناصها».

