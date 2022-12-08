مبابي غاب عن التدريبات

دوليه

غاب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لمنتخب بلاده أول من أمس في الدوحة، قبل أربعة أيام من المواجهة المنتظرة أمام انكلترا في الدور ربع النهائي للمونديال، كما لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس.

وقال الطاقم المشرف على اعداد منتخب «الديوك» إن بطل العالم ابن الـ23 عاماً «يعمل في صالة التعافي» مشيراً إلى وضع «كلاسيكي» بعد يومين من المباراة الأخيرة.

وخاض مبابي جميع دقائق مباراة ثمن النهائي الأحد، وساهم في تسجيل هدفين من ثلاثية الفوز على بولندا 3-1، لينفرد بصدارة الهدافين في كأس العالم برصيد 5 أهداف.

ورفع مبابي، نجم باريس سان جرمان المملوك قطرياً، رصيده إلى 9 أهداف في مشاركتين في كأس العالم، واصبح مرشحاً قوياً لنيل لقب هداف النهائيات.

وفي أول ظهور إعلامي له هذا المونديال، كشف من اصبح بعمر 23 عاماً و349 يوماً أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في الادوار الاقصائية من كأس العالم، منذ الاسطورة البرازيلية بيليه عام 1958 انه «مهووس» باحراز اللقب الثاني توالياً «بنيت موسمي حول هذه البطولة وأن أكون جاهزاً لها بدنياً ونفسياً».

