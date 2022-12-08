يونايتد خارج سباق بيلينغهام

دوليه

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مان يونايتد خارج سباق التعاقد مع النجم الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام. وذكرت صحيفة ذا صن أنه في الوقت الذي كان يأمل فيه المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في التعاقد مع «المعجزة المراهقة» لكن يبدو أن اليونايتد خارج سباق التعاقد مع اللاعب الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد تتصدر سباق التعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند الألماني. وختمت بأن تألقه مع إنكلترا في كأس العالم سيسهم في أن يتم بيعه بمبلغ لا يقل عن 86 مليون جنيه إسترليني وقد يصل إلى 129 مليوناً.

