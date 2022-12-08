داليتش: البرازيل مرعبة

دوليه

وصف مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش كفاءة منتخب البرازيل منافسه في ربع النهائي بأنها مرعبة، لكنه أكد ثقته بلاعبي فريقه ليكونوا على مستوى التحدي المنتظر.

وقال داليتش للصحافيين أول من أمس: «البرازيل هي المرشحة، دعونا نواجه الواقع، «السامبا» أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم، ما تابعته حتى الآن عند النظر إلى تشكيلة لاعبيها.. إمكانات ومواهب وقيمة فهي مرعبة حقاً».

وتابع: «أعتقد أننا على موعد مع اختبار صعب أمام الفريق الذي يقدم كرة قدم رائعة، وبوجود العديد من اللاعبين الجيدين أصحاب الكفاءة والسرعة».

واختتم: «البرازيل لديها ثقة بالنفس وهناك أجواء رائعة داخل الفريق وهو شيء واضح، إلى جانب أن لاعبيها من الطراز الرفيع، ورغم ذلك لن نيأس، أعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه»، نحتاج إلى دخول المباراة بإيمان وثقة بالنفس والتطلع إلى استغلال فرصنا، والاستمتاع بمواجهة البرازيل وهذا هو الحال».

