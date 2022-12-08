أنشيلوتي يخشى على مودريتش من الإرهاق

دوليه

قال تقرير صحافي إسباني. إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يشعر بحالة من القلق على لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، والذي يشارك مع منتخب بلاده في المونديال.

وقاد مودريتش منتخب بلاده للتأهل إلى ربع النهائي، حيث سيواجه البرازيل.

ولعب مودريتش المباريات الأربع التي خاضها منتخب كرواتيا حتى الآن، وشارك أساسياً وخرج كبديل في مباراتي كندا واليابان.

ووفق صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أنشيلوتي يشعر بالقلق على مودريتش من الإرهاق البدني، رغم استعداده المميز قبل البطولة، لكن هذا الإرهاق قد يؤثر على أدائه بعد عودته من البطولة. وأضافت الصحيفة: «سيحصل مودريتش في قسط من الراحة بعد نهاية مشواره في كأس العالم، وسيكون للعائدين خطة بدنية من أنشيلوتي والمعد البدني بينتوس، وسيكونون منتبهين للغاية للإرهاق الجسدي الذي يعاني منه مودريتش».

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي لا يريد أن يخوض الجزء الثاني من الموسم من دون مودريتش.