اليابان تجدد الثقة بمورياسو

دوليه

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يدرس تقديم عرض جديد لمدرب المنتخب، رغم الخروج من كأس العالم، أمام كرواتيا بركلات الترجيح. وظهر المنتخب الياباني بمستوى لافت للغاية خلال البطولة، إذ تمكن من إطاحة منتخب ألمانيا من دور المجموعات وفاز على المنتخب الإسباني، قبل أن يحرج كرواتيا في مباراة ثمن النهائي، التي انتهت بخروج «الكمبيوتر» من البطولة. وكشفت «آس» أن الاتحاد الياباني يعتزم تجديد عقد المدرب هاجيمي مورياسو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لعامين آخرين. وأظهر مورياسو نفسه على أنه فني محنك، سيما عقب التفوق على المنتخب الألماني في أولى مباريات اليابان في دور المجموعات، ثم الفوز على إسبانيا، ما جعله يعتلي صدارة الترتيب العام، بأداء بطولي ونهج تكتيكي استطاع تعطيل «الماكينات» وإزاحة «لاروخا» عن المقدمة.

