«رماية علي الصباح» تنطلق اليوم

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تنطلق عصر اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية منافسات كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي الصباح في مسابقات «المسدس والبندقية ضغط هواء 10 أمتار والقوس والسهم الأولمبي» للرجال والسيدات والناشئين، بمشاركة رماة وراميات النادي ورماة الحرس الوطني ورماة وراميات الاتحادين البحريني والكازاخستاني.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، وقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من يوم السبت الماضي وأغلق باب التسجيل مساء أول من أمس حيث تم إجراء القرعة وتوزيع المجموعات لمنافسات أسلحة الرصاص ومنافسات القوس والسهم.

وأشاد محمد الغربة أمين السر المساعد بنادي الرماية بالدور الكبير الذي تقدمه أسرة المغفور له الشيخ علي الصباح تجاه النادي من مؤازرة وتشجيع خاصين يحملان في طياتهما الكثير من معاني الود والإخاء.

وثمن الغربة ما حظيت به هذه الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني ورماة وراميات الاتحاد البحريني الشقيق ورماة وراميات الاتحاد الكازاخستاني حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب من 200 رامٍ ورامية. وأوضح الغربة: «اليوم الخميس سيشهد بداية التدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً ثم تبدأ في الرابعة والنصف مساء التدريبات الرسمية لرماية البندقية ضغط الهواء 10 امتار لفئة الرجال والسيدات والناشئين، على أن تستكمل بقية المسابقات يومي الجمعة والسبت الذي سيشهد جولات النهائيات لجميع المسابقات واعلان الفائزين والفائزات، حين سيقام حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز يوم السبت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً».

