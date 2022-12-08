«دربي» في أجواء مونديالية

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يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لكأس ولي العهد عندما يلعب السالمية مع الساحل والعربي مع القادسية في الدور نصف النهائي للمسابقة. وتتجه الأنظار إلى ستاد نادي الشباب الذي يحتضن «دربي» الكبيرين الأصفر والأخضر في الساعة الـ 07:00 مساءً وسط أجواء مونديالية حيث يقام اللقاء قبل يوم من انطلاق الدور ربع النهائي لكأس العالم المستمر في قطر حتى 18 ديسمبر الحالي. وتمثل المباراة أهمية كبيرة للعربي والقادسية في سعيهما لإضافة لقب جديد إلى خزائنهما، فالأصفر يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة مع الكويت بـ 9 ألقاب، بفارق لقب واحد فقط عن الأخضر الطامح إلى مساواتهما.

وشارك الفريقان خلال فترة التوقف الدولي، في مسابقة كأس «زين» التنشيطية، في الوقت الذي دخل فيه لاعبو الفريق الدوليين معسكراً تدريبياً مع الأزرق في الإمارات.

والتقى الفريقان في الجولة التاسعة و(الأخيرة) من القسم الأول للدوري الممتاز يوم 11 نوفمبر الماضي قبل توقف المسابقة، وانتهى اللقاء بفوز العربي بنتيجة 3-1، ولا شك أن هذا الأمر يعطي دافعاً إضافياً للقادسية ومدربه الصربي بوريس بونياك لرد الاعتبار أمام الأخضر، في حين يريد الأخير تأكيد تفوقه على غريمه التقليدي بعد تفوق قدساوي واضح في السنوات الأخيرة.

العربي يعيش انتعاشة بقيادة مدربه البوسني روسمير سفيكو وأنهى القسم الأول من الدوري بالمركز الثاني وبفارق نقطتين عن الكويت المتصدر، ويدخل الأخضر اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء غياب النجم الشاب بندر السلامة الذي أجرى عملية جراحية لترميم الرباط الصليبي في أحد المستشفيات الألمانية قبل 10 أيام. ورغم أن السلامة كان العنصر الأبرز في مواجهة الدربي الأخيرة فإن العربي يملك عناصر هجومية عدة بوجود الليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي والنيجيري كينغسلي إيدو وعلي خلف وسلطان العنزي وبدر طارق وسيف الحشان وعلي فريدون.

في المقابل، تبدو مباراة الليلة فرصة مناسبة للقادسية لمصالحة جماهيره وتأكيد عودته إلى مكانه المناسب بين الكبار بعد أداء متذبذب تراجع فيه في الأصفر إلى المركز السابع في الدوري الممتاز. ومع أن مستوى الفريق تحسن بشكل واضح منذ تولي بونياك مهمة تدريب الفريق خلفاً لناصر الشطي، إلا الطموح القدساوي لا يتوقف عند هذا الحد، وبالتأكيد أن الجماهير الصفراء لن ترضى إلا بالتتويج بلقب الكأس.

واستعاد القادسية إحدى أهم أوراقه الرابحة بانضمام عيد الرشيدي لتدريبات الفريق بعد تعافيه من وعكة صحية، كما شارك المهاجم العاجي مامادو سورو في التدريبات بعد عودته من رحلة علاج وتأهيل في فرنسا إثر معاناته من إصابة في غضروف الركبة. ويفتقد الأصفر في مواجهة اليوم محمد خليل لمعاناته من كسر في الساق وتمزق في أربطة الكاحل، كما يغيب نايف زويد الذي يخضع لعلاج مكثف إثر معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وأحمد شبيب الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

وفي المباراة الثانية التي يحتضنها ستاد عبدالله الخليفة، يبدو السالمية الأوفر حظاً لتجاوز الساحل قياساً على مستوى الفريقين وترتيبهما في الدوري الممتاز. وبلغ السماوي هذا الدور بعد تغلبه على الكويت 3-2 في الدور التمهيدي، وعلى برقان 8-1 في الدور ربع النهائي، في حين تجاوز الساحل النصر 2-1 في الدور التمهيدي، ثم تغلب على التضامن 2-0 في ربع النهائي. وتمثل المباراة مواجهة بين الوطنيين محمد إبراهيم مدرب السالمية، ومحمد دهيليس مدرب الساحل.

