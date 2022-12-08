«مدرسة فلسطين» تُوجت بلقب «مونديال قطر للميني قول»

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توج فريق مدرسة ثانوية فلسطين بلقب بطولة «مونديال قطر للميني قول» التي نظمتها مدرسة فرحان الخالد المتوسطة للبنين لطلبة المرحلة الثانوية في منطقة حولي التعليمية، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مدرسة ثانوية عبدالله الرجيب 3 – 1.

وأقيمت البطولة تحت رعاية وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي الأستاذ فيصل المقصيد وتحت إشراف التوجيه الفني للتربية البدينة - بنين، وقسم التربية البدينة في مدرسة فرحان الخالد، فيما حضر الحفل الختامي للبطولة كل من سفير المملكة المغربية لدى البلاد علي بن عيسى، وسفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي، والموجه الفني العام للتربية البدنية في وزارة التربية وليد عايش، والموجه الفني الأول للتربية البدنية في منطقة حولي التعليمية د.علي كرم، ومدير مدرسة فرحان الخالد الأستاذ نبيل دشتي.

كما حضر الحفل الختامي للبطولة رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس، ورئيس مجلس إدارة مبرة دشتي الخيرية علي داوود، ونائب المدير العام لشركة عبدالعزيز علي الخالد وإخوانه، علي الخالد، ومدير العلاقات العامة في المدرسة البريطانية في الكويت «BSK» كفاح المطوع، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وبحضور كبير من المعلمين والطلبة في مدرسة فرحان الخالد، وشهد الحفل الختامي مباراة استعراضية بين فريق مدرسة الأمل التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة وفريق نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية وحسمها الأول برباعية نظيفة، فيما قدم مجموعة من أشبال مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية فقرة استعراضية جميلة نالت استحسان الحضور.

وفي تصريح له على هامش الحفل الختامي، أعرب سفير المغرب عن سعادته بالحضور في هذه الفعالية الرياضية التي شهدت تنافساً بين الفرق المدرسية، ومشيداً بفكرة مشاركة فرق ذوي الهمم في هذه البطولة، والتي تؤكد الاهتمام بهذه الفئة والحرص على اندماجها مع أفراد المجتمع في جميع المجالات ومنها الرياضية.

ووصف فكرة إطلاق مونديال قطر على البطولة المدرسية بالجيدة، مضيفاً أن هذه البطولة تجلب الفرح لهؤلاء الشباب، ومعتبراً أن استضافة قطر للمونديال «هو شرف للعرب جميعاً».

فيما اعتبر السفير التونسي أن تنظيم البطولة المدرسية بالتزامن مع مونديال قطر «مبادرة طيبة تؤكد الاهتمام بجيل النشء»، وعبر السفير عجيلي عن سعادته بحضور هذه المناسبة الرياضية الجميلة، مقدماً شكره للمنظمين والقائمين على هذه البطولة، ومؤكداً أن رياضة «كرة الهدف الصغير تحمل أهدافاً كبيرة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس أن حضوره الحفل الختامي للبطولة جاء من منطلق حرصه على مشاركة أبنائه الطلبة في هذا العرس الرياضي الذي يحاكي مونديال قطر، والتزاماً بالمسؤوليات الوطنية والواجب الاجتماعي تجاه شريحة الطلبة والشباب الرياضي، ومضيفاً أنه حريص على دعم هذه المناسبات الشبابية الرياضية التي توفر جواً صحياً لأبنائنا الطلبة.وأشاد البسيس الذي قدم مكافأة مالية قيمة للفرق الفائزة بالتنظيم الرائع والمستوى المميز للطلبة في ممارسة هذه الرياضية الكويتية الجديدة، كما أشاد بفكرة إطلاق مونديال قطر على هذه البطولة المدرسية والتي تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بجهود الأشقاء القطريين في تنظيم أفضل نسخة من المونديال العالمي.

من جانبه، تقدم نائب المدير العام لشركة عبدالعزيز علي الخالد وإخوانه، علي الخالد، بالشكر للمنظمين على دعوتهم له لحضور هذه الفعالية، ممتدحاً جهود إدارة مدرسة فرحان الخالد في توفير هذه الأنشطة الرياضية للطلبة، ومؤكدا أن أسرة آل الخالد حريصة على دعم هذه اللقاءات الرياضية والشبابية التي تحقق الفائدة الصحية والفكرية والترفيهية للطلبة قبل خوض الاختبارات المدرسية.

من ناحيته، قدم رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» حسن الخواجة شكره لجميع الحضور والمشاركين والرعاة والداعمين لهذه البطولة، مضيفاً: «إن هدفنا من تنظيم هذه البطولة المدرسية للعبة الميني قول التي حملت اسم مونديال العرب في قطر إلى التفاعل مع هذا الحدث الرياضي العالمي والتعبير عن الفخر والاعتزاز بتنظيم الأشقاء القطريين هذا العرس الكروي».

