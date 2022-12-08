الصليبخات تجاوز التضامن في «السلة»

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فاز الصليبخات على نظيره التضامن 79-63 أول من امس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. وبهذا الفوز رفع الصليبخات رصيده الى 9 نقاط فيما ارتفع رصيد التضامن الى 6 نقاط وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وجاءت المباراة قوية في البداية تبادل بها الفريقان التقدم حتى انهى الصليبخات الربع الأول لمصلحته 22-20. ونجح الصليبخات في تعزيز تقدمه في الربع الثاني عبر تألق محترفيه الاميركيين ستافن بلير ومايكل سايكس، إذ سجل الأول 25 نقطة في المباراة، بالاضافة الى اختراقات عادل نافع، فيما شاب أداء لاعبي التضامن التسرع في انهاء الهجمات لينتهي الربع الثاني بتقدم الصليبخات 42-31. واستطاع التضامن تقليص الفارق في الربع الثالث بعد لجوئه الى اللعب السريع المعاكس لينتهي الربع الثالث بفارق 5 نقاط 52-57. وترجم الصليبخات افضليته في الربع الرابع بعد تألق محترفيه في الاختراق والتسجيل في الوقت الذي عجز به دفاع التضامن عن ايقافهما لتنتهي المباراة بفوز الصليبخات 79-63.