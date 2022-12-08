القادسية والعربي يواجهان الساحل وبرقان في «الطائرة»

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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الساحل في 05:15 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا على الصالة ذاتها العربي مع برقان في 07:15 مساء. وتتساوى خمسة فرق في مقدمة الترتيب برصيد 6 نقاط هي: العربي والقادسية والكويت وكاظمة والجهراء، لكن من مباراتين للأول و3 للثاني والثالث والرابع و4 للخامس، فيما يأتي بعدهما برقان والساحل دون رصيد من النقاط. ويبدو القادسية مهيأ لتحقيق الفوز بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام كاظمة في الجولة الماضية وكلله بانتصار مستحق بثلاثة اشواط نظيفة. ويقود الأصفر مدربه الأرجنتيني جوليان ألفاريز وهو يعتمد على لاعبيه راشد عنبر وناصر دشتي وفهد الكوت وعبدالناصر العنزي بالإضافة إلى المحترفين البرازيلي ديغالما موريرا والروسي فيكتور سيسويف. وفي المباراة الثانية يحمل العربي الطموح ذاته في مواصلة الانتصارات والبقاء مع فرق الصدارة. ومنح اتحاد اللعبة العربي دافعا معنويا كبيرا بعد أن احتسبه فائزا على الكويت في الجولة قبل الماضية بسبب إشراك الأبيض لاعبا موقوفا رغم خسارة الاخضر في المباراة 1-3 الأمر الذي وضعه في مقدمة الترتيب. ويضم العربي مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يسعون إلى تقديم عرض قوي وتحقيق نقاط المباراة الثلاث.