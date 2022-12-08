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«يطلع عليها مراقبو الديوان في الوزارة»

المقصيد: تزويد «المحاسبة» نسخ جميع القرارات


أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل مقصيد تعميماً إلى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها المركزية في شأن تزويد مراقبي ديوان المحاسبة نسخاً عن كل القرارات المعتمدة والصادرة وذلك عن طريق إضافة نسخة من القرار الصادر تقوم جهة الاختصاص في الوزارة بتزويد مراقبي الديوان بها».
وأوضح مقصيد في تعميمه تزويد مراقبي الديوان نسخاً من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدورها أما القرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها يتم في ميعاد غايته 30 يوماً استناداً إلى الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق لوزارة التربية.


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