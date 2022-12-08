المربعانية دخلت.. والبرد الأسبوع المقبل

وطن النهار

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الشتاء دخل امس الاربعاء بدخول أول نجوم المربعانية، ناصحًا بتجهيز ملابس الشتاء.

وأوضح الحصيني أنه متوقع من نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم، موجة برد متوسطة القوة، على المنطقة، وفيها تتقارب درجات الحرارة الصغرى والعظمى «برد في الليل والنهار»، قائلا «جهزوا ملابس الشتاء».

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا خاصة على المناطق الجنوبية.

أما ليلا فسيكون الطقس مائلا للبرودة وتقل السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب خاصة على المناطق الجنوبية ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.

