بهزاد: تطوير «المدارس الخضراء» لتعزيز الثقافة البيئية

وطن النهار

اختتمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، فعاليات القسم الاول من الموسم الثاني عشر من برنامج «المدارس الخضراء» بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي وبالتنسيق مع وزارة التربية، وذلك استكمالا لدور البرنامج في التوعية والتدريب العلمي والعملي في ضمانة لاستمرارية التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة للوصول للمعلومات البيئية التي لا تتوافر في المناهج التعليمية والمعززة للتعليم اللاصفي.

وأكدت مديرة البرامج والانشطة وعضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، أن «الموسم الثاني عشر للبرنامج مشمول بمواضيع إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، والطاقة وتوفيرها، والمحافظة على المياه، وتغير المناخ، بالاضافة الى محاور التنوع البيولوجي (الطيور، النباتات المحلية، المناطق المحمية، التنوع البيولوجي البحري)، وأخيرا وليس آخرا قانون حماية البيئة الكويتي».

وقالت بهزاد: إن البرنامج يتضمن هذا العام محور التدريب على تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتدريب على الإصدار التربوي «تغير المناخ منهج تعليمي للتوعية والتدريب» والذي أصدرته سابقا بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» وصندوق البيئة العالمي يدخل في إطار اتفاقية الهيئة والجمعية وبموجبها تقدم «حماية البيئة» التوعية والتعريف بمخاطر وآثار التغير المناخي على العديد من مجالات الحياة الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها في الكويت، مؤكدة أن إصدار تغير المناخ منهج تعليمى للتوعية والتدريب يعد من أدوات الجمعية في نشر التوعية الطلابية بتلك القضية فضلا عن دعمه لآليات الجمعية في منهجها التربوي اللاصفي المعني بفئات طلاب المدارس بمراحلها العامة.

