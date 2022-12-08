بيت الزكاة افتتح مدرسة إسلامية في فنزويلا

وطن النهار

افتتحت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس «المدرسة الإسلامية الفنزويلية» التابعة للمركز الإسلامي الفنزويلي بتمويل من رجل أعمال كويتي وإشراف بيت الزكاة الكويتي.

وتعنى المدرسة الإسلامية الفنزويلية بتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمنهج الدراسي الفنزويلي وهي أول عمل خيري كويتي في فنزويلا.

حضر الافتتاح سفير الكويت لدى فنزويلا ناصر العنزي ورئيس المركز الإسلامي الفنزويلي بليغ سعيد ونائب الرئيس عمر درويش ومدير الهيئة الإدارية في المدرسة الإسلامية الفنزويلية كامل محمد ومدير المدرسة دانييل عبدالهادي إضافة إلى عدد كبير من الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة. وفي كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح ثمن السفير العنزي الدور الذي يضطلع به بيت الزكاة في رعاية هذه المشاريع القيمة لخدمة الجالية العربية في كراكاس.

وأعرب عن تقديره الكبير لتبرع رجل اعمال كويتي بهذا المشروع الذي يعد أول عمل خيري كويتي في فنزويلا. من جهته تقدم مدير الهيئة الإدارية كامل محمد بالشكر والامتنان إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وكذلك لجميع العاملين في بيت الزكاة الكويتي لتحقيق هذا الانجاز الكبير خدمة لأبناء الجاليتين العربية والإسلامية.

وتعنى المدرسة الإسلامية الفنزويلية بتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمنهج الدراسي الفنزويلي لأكثر من 180 طالبا في مرحلة الروضة والابتدائية والثانوية وهي معترف بها في وزارة التربية الفنزويلية ولها دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية والقيم الإسلامية لأبناء الجاليتين العربية والإسلامية في العاصمة كراكاس.

