بلدية العاصمة رفعت إشغالات «الطرق» في مختلف المناطق

وطن النهار

أعلنت البلدية عن التعامل مع عدد من الشكاوى في إطار الجهود المبذولة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج، أن الإدارة تولي الاهتمام برفع مستوى النظافة في جميع المناطق المحافظة، فضلا عن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والمقيمين التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات أو التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

