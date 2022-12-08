النائب الأول: مواجهة التحديات ومستجداتها

وطن النهار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن المؤسسة الأمنية تشجع دائماً منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية إيمانا منها بأنه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

ودعا خلال رعايته، حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم 353 ضابطاً، امس، بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، الضباط الخريجين الى الحفاظ على القسم الذي أقسموه وان يضعوا اهل الكويت بعيونهم، «فأنتم متواجدون من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم».

وقال «ابذلوا أقصى ما لديكم من جهد في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره».

وقدم الخالد خالص التعازي والمواساة لاسرة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم وكيل أول ضابط محمد علي عبد الحميد علي ادريس والذي وافته المنية أثناء الدورة، وكرم أسرته، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنسى أبناءها الذين اسهموا بعطائهم في خدمة الوطن.

