إلقاء القبض على متسبب في وفاة قائد سيارة

وطن النهار

تمكن رجال قطاع الأمن العام من إلقاء القبض على قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمداً بمركبة أخرى ما تسبب في وفاة قائدها.

وتمت احالة المضبوط إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقه. ومن جانب آخر تمكن قطاع شؤون الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مركبة لا تحمل لوحات في منطقة الوفرة، وعند استيقافها تمكن قائدها من الهروب، فتم حجز المركبة والاستعلام عنها، وجارٍ البحث والتحري عن قائدها. واستطاع رجال أمن محافظة الأحمدي ضبط قائد مركبة قام بالاستهتار والرعونة، وحاول الهروب من الدورية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وتمكن قطاع شؤون المرور والعمليات كذلك من ضبط قائد مركبة قام بالاستهتار والرعونة على الدوار في منطقة غرب عبدالله المبارك، وتم تحرير مخالفات مرورية بحقه، وإحالته إلى نظارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

