إعادة تنظيم الفنيطيس إلى الجهاز التنفيذي

وطن النهار

أعادت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مشروع القطع التنظيمية لإجزاء العقارات غير منظمة بالقطعة رقم «9» في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير إلى الجهاز التنفيذي من أجل تغيير موقع المحول الكهربائي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء.

وأبقت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة العضو د. حسن كمال على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة في المجمعات السكنية للعمالة، فيما حفظت كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة الاجتماع الخامس للجنة الفنية من دور الانعقاد الأول.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو علياء الفارسي بشأن الحماية من الإشعاعات النووية، فيما أحالت كتاب أحد الورثة بخصوص تحويل أحد قسيمة في منطقة الجهراء من طراز عربي إلى طراز غربي إلى الجهاز التنفيذي من أجل إعداد دراسة.

