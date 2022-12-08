وزير السياحة التونسي: تسهيلات للمستثمرين الكويتيين

وطن النهار

أشاد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين بالعلاقات الكويتية - التونسية التي قال انها راسخة ومتميزة، داعيا المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده في القطاع السياحي .

واضاف في حوار مع «النهار»: الكويتيون كانوا اول من استثمر في القطاع السياحي في تونس في سبعينيات القرن الماضي وكانت استثماراتهم ناجحة ولذلك نحن ندعوهم للاستثمار في بلادنا وسوف يلاقون كل الدعم والتسهيلات التي تمكنهم من انجاح استثماراتهم.

وكشف عن دعم الدولة للمستثمرين وشركات الطيران المباشر بين الكويت وتونس.

وتحدث بلحسين عن التحديات التي واجهت قطاع السياحة في تونس التي قدرت خسائره بـ 9 مليارات دينار تونسي خلال جائحة كورونا، لافتا الى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه التحديات.

وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

? جزيرة جربا استضافت اعمال القمة الفرانكوفونية الـ 18 فكانت التظاهرة ثقافية بامتياز كيف تقيمون التواجد السياحي في الجزيرة خلال هذه التظاهرة؟

? اولا... اوجه تحية للاشقاء في الكويت ونحن نرحب دائما بهم في تونس بلدهم الثاني وبالرجوع الى سؤالك فإن تونس استضافت فعاليات القمة الفرانكوفونية، اي انها احتضنت فضاء لاكثر من 320 مليون شخص يتحدث الفرنسية وهو فضاء ثري بثقافته وتراثه الكبير وايضا الثقافات المتنوعة ، ناهيك عن التنوع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول، فاحتضان تونس لمثل هذه التظاهرة امر مهم ولديه العديد من الابعاد خصوصا في ظل حضور 30 من قادة العالم ومن وزراء ومنظمات دولية ورجال اعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وما يهمنا بشكل كبير هو الجانب السياحي لان جزيرة جربا هي الوجهة السياحية الاولى في تونس، وبها اكثر من 120 فندقاً وهناك عروض سياحية كثيرة وعدة مؤسسات سياحية ومراكز تسوق وغوص وملاعب غولف، ولديها تراث مادي ومواقع اثرية تاريخية، وهي معروفة بالصناعات التقليدية والموسيقى والتسامح الديني لوجود 3 اديان متعايشة هي «المسيحية، اليهودية، والاسلام» وهي كذلك تختزل منذ آلاف السنين الهوية التونسية، وجربا معروفة بحسن الضيافة والاستقبال وكذلك وهذا ما جعلها مقصدا سياحيا مهما ولذلك كانت القمة مناسبة للترويج للسياحة التونسية في العالم الفرانكوفوني بشكل خاص وللعالم بشكل عام، ما اسهم في التنشيط السياحي، باعتبار السياحة قطاعاً مهما وحيويا في تونس و90% من العاملين في جربا سواء بشكل مباشر او غير مباشر يعملون في القطاع السياحي، كما ان تنظيم مؤتمر بهذا الحجم في شهر ثقلت فيه الحركة السياحية في البلاد، انعش هذا القطاع والذي يشهد رواجا فقط في فصل الصيف، حيث ان القمة الفرانكوفونية انعشت السياحة في تونس لقرابة الـ 80% وهي نسبة ممتازة، وهذه فائدة كبيرة بناها القطاع السياحي في الجزيرة، كذلك شهد قطاع الصناعات التقليدية رواجا كبيرا في هذه الفترة، حيث كانت الفعالية مناسبة للسياح لاقتناء منتوجات حرفية تونسية.

شعار الرقمنة

? ما الذي قامت به وزارة السياحة اثناء هذه التظاهرة؟

? نحن اقمنا وسائل سياحية حيث وفرنا وسائل لنقل الزوار مجانا لزيارة مختلف المواقع، كما ان شعار القمة كان الرقمنة وهناك جهد يبذل في تونس لرقمنة الادارات والمعاملات خصوصا في المجال السياحي حيث نقوم بالترويج لتونس عن طريق المواقع واصدار تطبيقات خاصة وتحميلها للوقوف على معالم الجزيرة والسياحة في تونس بصفة عامة وتنظيم زيارات لمختلف المواقع السياحية والاثرية.

جائحة «كورونا»

? هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع السياحة في تونس، كيف استطعتم التغلب عليها؟

? صحيح هناك تحديات كثيرة تعرضنا لها ومنها جائحة كورونا التي اوقفت القطاع في تونس لمدة سنتين، ونحن اليوم نقوم بكل ما بوسعنا لانعاش هذا القطاع الذي يشهد تعافيا نظرا للسمعة الطيبة للسياحة التونسية وما تتمتع به من حسن استقبال وجودة الخدمات المقدمة وهذا ما اكده زوار تونس من مختلف الجنسيات، حيث وضعت تونس من اهم الدول المنظمة لسياحة المؤتمرات والسياحة العالمية وهي استراتيجيتنا الجديدة.

? هل وضعتم خطة لمواجهة تلك التحديات؟

? الجميع يعلم ان قطاع السياحة هو اكبر قطاع تأثر بالجائحة حيث تكبد هذا القطاع خسائر مهولة لا تقل عن 9 مليارات دينار تونسي خلال السنتين وهو مبلغ كبير جدا ويقدر بـ 3 مليارات دولار دون الحديث عن الخسائر المباشرة.

ولذلك فإن ما قامت به الدولة التونسية منذ بداية الجائحة انها اتخذت اجراءات لدعم القطاع السياحي، سواء كانت اجراءات اجتماعية او مالية وكل ما يتعلق بالتكفل بما يسمى بأعراف الصندوق الاجتماعي وهذه الإجراءات جاءت للمحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات ومواطن العمل، حيث ان قطاع السياحة في تونس ما بين 400 ألف إلى 500 ألف عامل تونسي، حيث ان من مليون الى مليوني تونسي يعملون في هذا القطاع بمختلف فروعه سواء في القطاع الخاص أو العام، لذا فإن التأثير كان كبيراً والإجراءات التي اتخذت كان الهدف منها هو المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع التونسي، كما قمنا بخطة عملية تهدف لاستعادة النشاط السياحي لتونس ما بعد الجائحة، والتأقلم مع المتغيرات التي احدثتها الجائحة، والمتمثلة في نمط الاستهلاك والتغير الذي حدث على مستوى شبكة المبيعات والنقل الجوي، لوجود ارتباط كبير بين السياحة والنقل الجوي وكذلك التغير الذي شهدته طرق الترويج السياحي، ولذلك قمنا بعملية اعادة تأهيل هذا القطاع للاستجابة لهذه المتغيرات للدخول في المرحلة الجديدة، خصوصا ان الجائحة صحية واعداد بروتوكول صحي منذ السنة الأولى للجائحة، حيث تم تطبيقه بصرامة والهدف منه هو تأمين المسار السياحي في تونس وتأكيد ان تونس منطقة آمنة صحياً لاستعادة الثقة لشركائنا في الداخل والخارج، اضافة الى التأمين الأمني للمالك للسياحة بتونس، حيث احدثنا منظومة التأمين الذاتي في مختلف المؤسسات وهنا أريد ان أؤكد ان تونس وجهة آمنة في جميع المناطق السياحية، إضافة الى تنويع المنتجات والأسواق والتوجه إلى أسواق جديدة، مثل السوق الخليجي باعتباره سوقاً مهماً جداً.

? ذكرتم المساعي نحو جلب السياح الخليجيين وفتح المجال أمامهم لزيارة تونس هل لديكم المعايير التي يتطلبها السائح الخليجي؟

? بكل تأكيد فإن الهدف المقبل هو جلب السائح الخليجي وجلب أيضاً استثمارات خليجية في القطاع السياحي خصوصا من الكويت، حيث انها كانت من اولى الدول في الاستثمار في هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، فنحن نقدم ضمانات للسائح الخليجي وللمستثمر أيضاً.

النقل الجوي

? كيف يمكن أن تقدموا تسهيلات للسائح وتونس ألغت الخط المباشر ما بين الكويت وتونس العاصمة؟

? مع الأسف الشديد تم الغاء هذا الخط هذا كان نتيجة للصعوبات التي شهدها قطاع النقل الجوي والناقلة الوطنية ونحن نعمل على دعم الناقلة الوطنية التونسية لكي نعيد برمجة خط مباشر بين تونس والكويت وباقي الدول الخليجية الأخرى.

مرحباً بكم

? متى سيتم ذلك؟

? نحن بوزارة السياحة وفرنا آلية لدعم النقل الجوي والتي نعتمد على دعم أي شركة طيران او متعهد رحلات إذا كان لديه رحلات مباشرة ما بين تونس وأي دولة خليجية بإمكانه التوجه الى وزارة السياحة بطلب لفتح المجال الجوي.

? هل يشترط أن يكون المتعهد من داخل تونس أم أن هناك خطة لدعم المتعهدين الأجانب؟

? نحن ندعم الجميع وندعم أي عمل تكون به شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ونحن نقول للمستثمرين الكويتيين «مرحباً بكم» أبوابنا مفتوحة وستلاقون كل التسهيلات والدعم، وهناك مكاتبنا بالخارج وسفاراتنا أيضاً التي تقدم جميع التسهيلات. وأملي ان القطاع الخاص يدخل بقوة في هذا المجال الذي لا تكون به المخاطرة كبيرة، بل يجب ان يكون هناك حسن التصرف للمخاطر، لان جميع القطاعات توجد بها مخاطر، والأمر يتطلب الرؤية الواضحة، لأن القطاع السياحي بتونس قطاع واحد وهناك طلب كبير على السياحة في تونس مع وجود تحسن كبير في جودة الخدمات والمرافق المتوافرة وتنوع كبير في المجالات السياحية في تونس، فتونس 2023 ليست تونس 2020، فالقطاع يشهد تقدماً سنة بعد سنة وهناك استثمارات جديدة وهناك علامة كبيرة لفنادق تفتح بتونس، التي وثقت في تونس.

تنظيم ومراقبة

? هل افهم أن الدولة ستغطي أي خسارة ممكن ان يتعرض لها المستثمر في هذا المجال؟

? الدولة تقوم بالدور المحفز والمسهل ومنظم ومراقب ولدينا مجالات لا تتدخل بها، فهي تحاول ان تكون الداعم، لكن الجانب المهم يكون لدى القطاع الخاص الذي يقدم دراسة مردودية لأي مشروع سياحي، خصوصا في مجال النقل المباشر.

? كلمة أخيرة؟

? أولاً أريد أن أؤكد على ان علاقاتنا مع الاشقاء في الكويت علاقات راسخة ومتميزة وكما ذكرت هم كانوا أول المستثمرين في المجال السياحي في تونس، كما انه على ثقة كبيرة بانهم أذكياء في اختيار مجالات وانواع الاستثمارات ولذلك ادعوهم للاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي في تونس وسيلاقون كل الدعم والترحاب من قبل الدولة التونسية، كما ادعو الاشقاء في الكويت لزيارة تونس خصوصا ان السائح الكويتي معفى من تأشيرة الدخول إلى بلده الثاني تونس وسيلاقي كل ما يحتاجه، لأن تونس تتميز بالمناخ المتميز وأيضاً الفنادق الفاخرة، ناهيك عن المرافق الحيوية والسياحة العائلية، نتمنى أن نشاهد المزيد من السياح الكويتيين في تونس.

