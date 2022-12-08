الحكومة تسابق الزمن لإنجاز الإصلاحات العاجلة

مال وأعمال

كشف مصدر رفيع المستوى لـالنهار، عن ان الحكومة تسابق الزمن لاقرار اصلاحات اقتصادية نوعية من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.

وبيّن المصدر ان الحكومة ماضية في المضي قدماً نحو الانتهاء من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المدرجة في خطة التنمية، والتي من شأنها توفير مئات الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد والتي سيكون لها مردود كبير على الميزانية وتعظيم الايرادات غير النفطية.

وأشار الى انه لا يمكن اتمام الانجاز الحكومي على مستوى المشروعات دون المضي قدماً في انجاز المشروعات المقدمة ضمن البرنامج الحكومي والبالغة 25 مشروع قانون متنوع يحقق التنسيق بين التطلعات والانجازات الحكومية من ناحية وتطلعات خطط التنمية من ناحية اخرى.

وقال ان التغيرات الاقتصادية المتلاحقة جعلت من القوانين الاصلاحية امراً على جانب كبير من الأهمية خاصة وأن تلك التغيرات لا تصب في صالح رفاهية المواطن والأجيال القادمة في حال لم يتم اتخاذ اصلاحات عاجلة وفورية.

وأشار المصدر الى ان منح القطاع الخاص فرصاً كبيرة للمشاركة في العمل الاقتصادي بمختلف مكوناته من بين اهم الأولويات التي تسعى الحكومة لتنفيذها، خاصة ما يتعلق بشراكة القطاع الخاص في المدن الاسكانية.

ولفت المصدر الى ان الكثير من الدراسات التي لم ترَ النور، سيتم العمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق باعادة النظر في رسوم الخدمات العامة وتقنين المصروفات وترشيدها وتعظيم الانفاق الرأسمالي الذي شهد تراجعاً في فترة جائحة كورونا وكذلك بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي سيعود بالايجاب على الوضع الاقتصادي في المدي الطويل. يأتي هذا فيما انخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع 2?86 دولار ليبلغ 81?18 دولار ليسجل المستوى الأدنى منذ بداية العام وليهبط تحت سعر التعادل. وتقول مصادر ان رفع مستويات تكرير النفط لمستويات 75 في المئة بدلاً من مستواها الحالي 50% من اجمالي الانتاج اصبح ضرورة ملحة لتحقيق اعلى استفادة ممكنة من سعر النفط وذلك لتعظيم ايرادات الثروة النفطية باعتبارها الاقرب للتنفيذ من خلال تعظيم الصناعة النفطية والبتروكيماويات، وتعظيم الدخل غير النفطي.

