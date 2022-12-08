الناهض: 228 شاغراً في 3 جهات تابعة

مال وأعمال

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن ان اجمالي الشواغر الاشرافية في الادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المواصلات بحدود 228 شاغراً. وبين الوزير في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها ان عدد الشواغر في الادارة المركزية للاحصاء بلغت 26 شاغراً بين مدير عام ومدير ادارة ومراقب ورئيس قسم، مبيناً ان اجمالي الموظفين بالجهة 371 موظفاً. ولفت انه جار عمل اللازم لتسكين الوظائف الاشرافية. وأوضح ان عدد الشواغر في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بلغت 32 شاغراً، فيما بلغ عدد موظفي الهيئة 491 موظفاً. وبين الناهض ان اجمالي الشواغر في وزارة المواصلات بلغت 170 شاغراً، بواقع 10 مديرين و35 مراقباً و125 رئيس قسم.

وأفاد انه جار العمل على تسكين الوظائف الاشرافية في وزارة المواصلات، حيث صدر تعميم اداري بشأن التقديم للوظائف الاشرافية الشاغرة بالوزارة والاعلان في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، حظرت وزارة التجارة والصناعة من تداول المعادن الثمينة والمشغولات المدموغة بشعارات الدمغة القديمة في السوق المحلي من بعد يوم 31 ديسمبر 2022 وفق القرار رقم 216 لسنة 2021. ولفتت الوزارة الى ان كل مشغول يحمل شعار الدمغة القديمة يعتبر مشغولاً مستعملاً ويباع على هذا الأساس، كما تحذر الوزارة اصحاب المحال من عرض اي مشغولات يحمل شعار الدمغة القديمة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.

