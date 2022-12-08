نواف الصباح: استبعاد فترة البعثات البحرية في الناقلات من الخدمة

مال وأعمال

أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميماً ادارياً وتنظيمياً أمس يسمح للشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول باستبعاد فترة البعثات البحرية في شركة ناقلات النفط الكويتية من مدة الخدمة التي تحسب على اساسها الحدود القصوى للترقيات وانهاء الخدمة.

وجاء في التعميم الذي وزعت نسخ منه على الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة والاعضاء المنتدبين في المؤسسة وحصلت «النهار» على نسخة منه انه بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، طالب السعود خلال التعميم الشركات وقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول بوضع القرار موضع التطبيق.

