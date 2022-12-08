«الودائع الخليجية» ترفع احتياطي مصر «الأجنبي»

مال وأعمال

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار. بيان «المركزي»، أوضح أن «الاحتياطي النقدي بلغ 33.532 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له». يشار هنا إلى أن الزيادة التي أعلنها «المركزي» المصري، جاءت متزامنة مع قيام دول خليجية عدة تجديد مدد الودائع المستحقة لديها في البنك المركزي، و مع الزيادة في نوفمبر، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر. وفي نفس السياق، أشار البنك المركزي، إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليارات دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليارات دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.