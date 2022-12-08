الاقتصاد العالمي يتجه إلى واحد من أسوأ أعوامه خلال ثلاثة عقود

مال وأعمال

يواجه الاقتصاد العالمي واحداً من أسوأ أعوامه منذ ثلاثة عقود مع استمرار تردد صدى صدمات الطاقة الناتجة عن نشوب حرب أوكرانيا، وفقاً لـ «بلومبيرغ إيكونوميكس».

في تحليل حديث، توقع الاقتصادي سكوت جونسون نمواً نسبته 2.4% فقط في عام 2023. وهذا أقل من ما يُقدّر بنحو 3.2% للعام الحالي، فضلاً عن أنه يُعدّ الأدنى منذ عام 1993 مع استثناء عامي 2009 و 2020 اللذين تعرّض العالم فيهما للأزمات.

مع ذلك، ربما يخفي الرقم الرئيسي تبايناً في الحظوظ إذ تبدأ منطقة اليورو عام 2023 وهي في حالة ركود بينما تصاب به الولايات المتحدة بنهاية العام. على النقيض من ذلك، ينتظر أن ينمو اقتصاد الصين بأكثر من 5% مدعوماً بانتهاء سياسة «صفر كوفيد» بشكل أسرع من المتوقع ودعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة.

كتب جونسون أن الاختلافات ستظهر أيضاً عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية بعد عام «اندفعت فيه البنوك المركزية نحو منطقة السياسة التقشفية بصورة جماعية».

