فوربس تكشف أقوى 100 امرأة في العالم 2022

مال وأعمال

في زمن يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية الحادة وعدم اليقين، وبينما يتخبط العالم في سلسلة من الأزمات المتقاربة، أصبحت القوة النسائية والحاجة إليها أكثر أهمية من أي وقت مضى. تسلط قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022 الضوء على المبتكرات والقائدات على الساحة العالمية اللواتي يتجاوزن هياكل السلطة التقليدية ويصنعن التأثير الدائم في كل مجال من مجالات النفوذ.

إنهن يستخدمن قوتهن لتحويل الصناعات وحل قضايا المجتمع الأكثر إلحاحًا.ومنذ بداية إصدار هذه القائمة، شهدنا تطور قدرة المرأة على خلق النفوذ والسلطة، وهذا صحيح بشكل خاص هذا العام.

تجسد النساء في قائمة عام 2022، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في المركز الأول إلى مهسا أميني الإيرانية في المركز 100، مسارات المرأة غير التقليدية في القوة، وكيف تستخدمها، وكيف تدعم الوحدة في أوقات الاضطراب.

مهسا أميني

تتبوأ الراحلة جينا مهسا أميني المركز رقم 100 هذا العام، وهو أول إدراج بعد الوفاة في القائمة على الإطلاق، الذي يسلط الضوء على كيفية تنمية القوة في الزمن الحديث ونشرها نيابة عن العدالة.

جورجيا ميلوني (في المركز رقم 7) هي أبرز الوافدين الجدد إلى قائمة هذا العام. تتزعم ميلوني، التي انتخبت أخيراً بوصفها أول رئيسة وزراء لإيطاليا.

التزمت لورين باول جوبز (في المركز رقم 26) بمبلغ 10 مليارات دولار من خلال مؤسسة شارع ويفرلي ستريت لمعالجة أزمة المناخ على مدى العقد المقبل.

وتوجه النساء أيضًا صانعي السيارات نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الرئيسة التنفيذية ماري بارا (في المركز رقم 4) أن جنرال موتورز ستنتج حصريًا مركبات كهربائية بحلول عام2035.

تترأس الوافدة الجديدة على القائمة روبين دنهولم (في المركز رقم 64) شركة تيسلا منذ أربع سنوات محل إيلون ماسك.

ومن بين المدرجات البارزات في القائمة، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (في المركز رقم 2)، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا (في المركز رقم 12)، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (في المركز رقم 33).

تترأس القيادات النسائية الآن ثلاثة من أكبر استوديوهات المحتوى: دانا والدن (في المركز رقم 41) تترأس شركة Disney، وجنيفر سالك (في المركز رقم 58) تترأس لشركة Amazon، وبيلا باجاريا (في المركز رقم 70) تترأس شركة Netflix.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيسة مجلس إدارة شركة Paramount، شاري ريدستون (في المركز رقم 32) تدفع نحو استراتيجية بث أكثر جرأة مع باراماونت+ منصة البث الرائدة للشركة.

