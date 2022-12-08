الكويت ودَّعت.. حمد عبدالعزيز الصقر

مال وأعمال

فقدت الكويت أحد رجالاتها، هو الاقتصادي حمد عبدالعزيز الصقر، بعد رحلة حافلة بالعطاء الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان له خلالها دور بارز في نهضة البلاد، وإسهامات ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال في جميع المجالات التي عمل بها، فضلاً عن المساهمة مع الرعيل الأول من أبناء الكويت المخلصين في وضع اللبنات الأولى للتنمية والتطور.

والعم حمد عبدالعزيز الصقر -رحمه الله- هو الشريك المؤسس والمدير المنتدب في «شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه»، وشغل العديد من المناصب الاقتصادية والمصرفية، وكان عضواً في مجلس إدارة «بنك الكويت الوطني» لسنوات عديدة، كما أصبح مديراً لـ«شركة الكوت للمشاريع الصناعية» ومدير شركة «شعاع كابيتال» ومدير بنك «رأس الخيمة الوطني- راك بنك» في دولة الامارات العربية المتحدة كما تولى منصب مدير غير تنفيذي لـ«شركة عمان الوطنية للاستثمار القابضة» في سلطنة عمان بين ديسمبر 2005 الى ابريل 2007، وتولّى العديد من المناصب في شركات مختلفة، كان مثالاً للنجاح فيها.

كما شغل الفقيد عضوية كل من لجنة حوكمة الشركات ولجنة الائتمان في بنك الكويت الوطني بين عامي 2005 و2007 وبلدية الكويت والامانة العامة للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية، ومجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة اربع سنوات.

حصل فقيد الكويت العم حمد عبدالعزيز الصقر على بكالوريوس في الاقتصاد من «كلية دبلن الجامعية» في الولايات المتحدة، ووظّف معارفه العلمية التطبيقية بشكل دقيق، وكان نشاطه متميزاً في الإشراف على الكثير من المشاريع الاقتصادية والمالية، وقضى مسيرته المهنية متبوئاً المناصب الحساسة، وأثبت فيها جميعاً انضباطاً عالياً ودقة متناهية، وتفاني في أداء المهام التي أسهم في التخطيط لها وإنجاحها في أي مكان يشغله وفي أي منصب يُديره أو يشرف عليه.

والعم حمد عبدالعزيز الصقر رجل كريم ابن رجل وطني وأسرة فاضلة قدموا للكويت الكثير من المواقف منذ قبل النفط الى أزمة الغزو وما زالوا مستمرين إلى يومنا هذا.

