محمد بن راشد: التجارة الخارجية للإمارات إلى 2.2 تريليون درهم

مال وأعمال

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: «من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام الماضي». وأضاف: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5 في المئة هذا العام إلا أن الإمارات شكلت استثناء بنمو بلغ 19 في المئة في الأشهر التسعة الأولى». وتابع «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد، كما تشكل استثناءً في الخدمات والبنى التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة». وفي اطار منفصل اطلع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد على فعاليات معرض «الخمسة الكبار» إحدى أضخم الفعاليات وأكثرها جذبًا وتأثيراً بقطاع البناء والتشييد والمقام بدبي. وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة في حسابه على «تويتر»: «خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص». وأكد الشيخ محمد بن راشد «البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته».