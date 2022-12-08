الصين تخفف قيود «كورونا» على نطاق واسع

مال وأعمال

أعلنت الصين تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين «يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي».

وستقوم السلطات بـ «الحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص».

في حين ستكون الاختبارات الجماعية الإلزامية مقتصرة على المناطق والمدارس «عالية الخطورة».

وبحسب القواعد الجديدة، لن يحتاج الأشخاص الذين يسافرون بين المقاطعات أيضًا إلى فحص كورونا سلبي يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة، ولن يضطروا إلى الاختبار عند الوصول».

جاء هذا الإعلان في أعقاب مظاهرات نادرة في جميع أنحاء البلاد ضد السياسة المتشددة «صفر كوفيد» للحزب الشيوعي الحاكم.

وتوسعت الاحتجاجات في الصين بسبب قيود كورونا، حتى أن البعض دعا الرئيس شي جين بينغ إلى الاستقالة.

جاء الإعلان بعد ساعات من إصدار الحكومة مزيدًا من البيانات التي تظهر الآثار الاقتصادية السلبية لـ (صفر كوفيد).

وانكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، إذ أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء انكماش الصادرات 8.7 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0.3 بالمئة فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضا 3.5 بالمئة.

