الملا: برنامج عمل الحكومة يتبنى صناعات البتروكيماويات

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا أهمية المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، واصفاً البتروكيماويات بأنها «من المجالات المهمة في مجال المشتقات النفطية».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الملا لـ(كونا) وتلفزيون الكويت على هامش رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الـ 16 لمنتدى (جيبكا) السنوي التي انطلقت أعمالها مع المعرض المصاحب لها في (الرياض). وقال الوزير الملا إن هذا المنتدى من المنتديات المهمة جدا خاصة أنه بمجال البتروكيماويات التي تعتبر من المجالات المهمة في مجال المشتقات النفطية حيث إن دولاً كثيرة تتجه اليوم إلى هذه الصناعة وهو ما تقوم به دولة الكويت. وأشار إلى أن برنامج عمل حكومة الكويت ذاهب أيضا إلى تبني هذا الأمر، مؤكدا أن «حضورنا لهذا المنتدى مهم جدا واستمعنا لكثير من المداخلات المهمة جدا في مجال البتروكيماويات». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت للبتروكيماويات ناصر الدوسري في تصريح لـ (كونا): «إننا نحضر للمنتدى على اعتبار أننا احدى الشركات المؤسسة لهذا الاتحاد وحققنا معه النجاح خلال السنوات ال 15 الماضية». وأشار إلى أن «أهمية المنتدى تكمن في أن نتعرف على سبل العمل المماثلة في الصناعة والاستفادة من الخبرات الخليجية والعالمية في صناعتنا بالإضافة إلى معرفة التحديات المستقبلية التي تهم جميع الصناعة وتهم أيضا المجتمعات والمستفيدين النهائيين من منتجاتنا». وأضاف الدوسري: «لأننا كصناع دائما نقدم حلولاً لمشاكل تواجه المجتمعات فمن الضروري جدا أن نكون في مثل هذه الاجتماعات وأن ننظر إلى التحديات المقبلة التي من شأنها أن تزيد من تنافسيتنا وقدرتنا على إيجاد حلول تكنولوجية جديدة فيها جزء من الإبداع». وذكر أن «نسخة هذا العام من المنتدى تتحدث عن الاقتصاد الدائري وكيف نستفيد من إعادة تدوير المواد وكيفية إعادة استخدامها في الصناعة وتقليل الانبعاثات والحد من الغازات الدفيئة بحيث إننا نشارك في حلول لهذه المشاكل العالمية». وأضاف: «نحن نقدم حلولا لصناعات مختلفة» ومنها تغليف وتعبئة المواد إلى جانب حلول كثيرة أخرى تقدمها صناعة الكيماويات «لمجتمعاتنا الخليجية والعالمية». بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (أرامكو) السعودية أمين ناصر في كلمته «تحتاج صناعة الكيماويات إلى تعزيز وتسريع جهود الابتكار لتطوير مواد أكثر فعالية واستدامة وبتكاليف منخفضة»، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز للمواد المتقدمة في المملكة العربية السعودية يمكن أن يعزز البرامج الحالية ويكملها «ويدفع حدود الابتكار إلى آفاق جدية من خلال التعاون العالمي». من جهته، ذكر الأمين العام لـ (جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون أن الصناعة الكيماوية حددت لنفسها هدفا طموحا للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050 مع الاستمرار في توفير احتياجات العالم المتنامية، مؤكدا أنها لن تكون مهمة سهلة ولكن صناعة الكيماويات في الخليج العربي بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة وتنمية استثماراتها في الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين. وأوضح السعدون أن المضي في هذا المسار يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل على تحقيق الابتكار التكنولوجي ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات إعادة التدوير إلى أعلى مستوياتها. يذكر ان منتدى (جيبكا) تستضيفه هذا العام شركة (سابك) السعودية تحت شعار (الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام) حيث يتضمن المنتدى الذي تستمر أعماله إلى الثامن من ديسمبر الجاري ندوة حوارية خاصة تحت عنوان (تحقيق طموحات دائرية البلاستيك) بهدف تسليط الضوء على جهود صناعة البلاستيك في تمكين مستقبل أكثر استدامة ودائرية.

