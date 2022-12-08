النفط انخفض للجلسة الرابعة مع تنامي مخاوف الطلب

مال وأعمال

انخفض النفط للجلسة الرابعة إذ أثارت تحذيرات البنوك الأميركية الكبرى بشأن توقعات صعبة لعام 2023 مخاوف بشأن آفاق الطلب وقلصت الشهية للأصول الخطرة بما في ذلك السلع.

انخفض خام غرب تكساس إلى ما دون 74 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت العقود الآجلة بنسبة 9% تقريباً خلال الجلسات الثلاث السابقة على الرغم من التفاؤل المحيط بتحرك الصين لتخفيف قيود الفيروس الصارمة.

من بين التوقعات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، إنه يرى «أوقاتاً صعبة في المستقبل».

يقترب النفط الخام من نهاية العام، حيث يتجه الخام الأميركي إلى أول انخفاض فصلي متتالٍ منذ منتصف عام 2019 مع تشديد البنوك المركزية لسياستها. تأتي آخر مرحلة من الهبوط في لحظة معقدة، إذ يقوم التجار بتقييم تداعيات قيود مجموعة السبع على النفط الروسي، بما في ذلك تحديد سقف سعري. يأتي التراجع على خلفية تضاؤل السيولة، مع تراجع الفائدة مما يؤجج التقلبات.

جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة الوساطة المالية «فانير غلوبال ماركيتس» قال إن مخاوف الركود «استحوذت على السوق كما يفكر التجار في تشديد السياسة النقدية». «نشهد أيضاً تراجعاً مبكراً في السيولة، مع خروج التجار من مراكزهم بعد عام شديد التقلب».

استجابةً للسقف، الذي تم تحديده عند 60 دولاراً للبرميل، تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية. يجوز لموسكو إما أن تفرض سعراً ثابتاً على براميل الدولة، أو تفرض حداً أقصى من الخصم على الخام المعياري الدولي التي تستند إليه في تقييم نفطها.

ذكرت وكالات روسية للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة «ريا» عن نوفاك قوله للصحافيين «نجهز قرارنا». وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا «نعم. أنا متأكد من ذلك».

وفي وقت سابق قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، أفاد معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية انخفضت بأكثر من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تتبع بيانات المخزونات الرسمية

