«كامكو إنفست»: تحديث التطبيق يوفر تجربة استثمارية رقمية متكاملة

مال وأعمال

أطلقت كامكو إنفست، المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين مستوى تجربة العملاء. فمن الميزات الأساسية التي تم إضافتها كجزء من المرحلة الثانية هي لوحة التحكم، والتي تم تصميمها لتوفر للعملاء نظرة شاملة على محافظهم الاستثمارية. كما تم إضافة ميزة أخرى تتيح للعملاء الاستثمار في المنتجات التي تقدمها الشركة من ضمنها الصناديق الاستثمارية. ومع التحديث الحالي، يمكن للعملاء أيضاً فتح حساب والإيداع عن طريق استخدام «كي نت» أو التحويل المصرفي والاستثمار في أي من الحلول الاستثمارية التي توفرها الشركة.

علاوة عن الميزات المضافة حديثاً، تم تحسين تجربة مستخدمي التطبيق وبالأخص تلك المتعلقة بفتح الحساب أو تحديث البيانات حيث تم ربط معلومات البطاقة المدنية مع نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستفادة من خدمات الهيئة الرقمية. كما تم تحسين عملية فتح الحساب لتوفير تجربة سلسة مع الحد من الوقت الذي تستغرقه هذه العملية. لقد عمل فريق الدعم بجد جنباً إلى جنب مع المطورين لتحسين قابلية استخدام التطبيق ومستوى الاستجابة.

وقالت ، رئيس قطاع العمليات المساندة نوال ملا حسين: «نحن فخورون بإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست. فهذا التطبيق يعد جزءاً من استراتيجية الشركة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى توفير تجربة رقمية للعملاء الحاليين والجدد، أضافت المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست العديد من الميزات الجديدة المطورة، وتطوير تجارب المستخدم، فضلاً عن التحسينات التي يمكن أن تساعد المستخدمين في رحلتهم الاستثمارية الرقمية».

بدوره قال نائب رئيس أول، إدارة الأسواق الأساسية والمشاريع الإستراتيجية جراح الناصر: «مكنتنا البنية التحتية القوية من تطوير التطبيق بشكل فعال ودعم متطلبات العملاء من خلال توفير الخدمات والميزات الجديدة، والتي تمثل أحد الجوانب الأساسية في رحلتنا نحو التحول الرقمي. يتوفر التطبيق لمستخدمي iOS و Android ويضم مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، فضلاً عن إمكانية الاستثمار في العديد من الصناديق والمنتجات ذات الأداء المميز.»

وختمت ملا حسين: «مع تسارع وتيرة الابتكار التي نشهدها اليوم، أصبحت الخدمات الرقمية من ركائز استراتيجية الاستدامة لدى الشركات المالية عامة والاستثمارية خاصة. سنواصل في كامكو إنفست العمل على تحسين تجربة المستخدم مع تعزيز البنية التحتية للتطبيق بشكل أكبر لتوفير مجموعة كاملة من منتجاتنا وخدماتنا الاستثمارية للعملاء ودعم مركزنا التنافسي».

