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مال وأعمال

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قيود على شراء البيض في بريطانيا


حذر اتحاد المزارعين في بريطانيا من أن أزمة البيض التي تشهدها البلاد حاليا ليست سوى البداية، مشيرا إلى أن منتجات زراعية أخرى ستواجه نقصا في المستقبل القريب. ووفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز البريطانية، فقد دعا الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا الحكومة إلى التدخل ومساعدة المنتجين الرئيسيين الذين يعانون من ضغوط شديدة من جراء ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأعلاف.قالت رئيسة الاتحاد مينيت باترز: إن المتسوقين في بريطانيا تمتعوا لعقود بإمدادات غذاء مضمونة الجودة وبأسعار معقولة، وفقا لأعلى معايير رعاية الحيوانات والبيئة وسلامة الغذاء في العالم.


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