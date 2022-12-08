«Ooredoo» أطلقت «Apple Pay» عبر «MyOoredoo»

مال وأعمال

تحرص Ooredoo الكويت، وهي أول من يقدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، على تقديم أحدث الخدمات لتعزيز وتحديث مفاهيم تجربة العملاء.

وقد أبدت «Ooredoo» اهتمامها بالتطور الرقمي المستمر للتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها السلطات الرقابية، وبنك الكويت المركزي، لإدخال تقنيات التكنولوجيا المالية بالشكل الذي يضفي المزيد من الكفاءة إلى الحياة اليومية للأفراد.

تفخر «Ooredoo» الكويت، بأن تكون أول شركة اتصالات في الكويت تعلن عن إطلاق خدمة «Apple Pay» عن طريق تطبيق MyOoredoo الخاص بها لتواكب شعارها (طور عالمك) ، و بذلك تكون سباقة في تقديم هذه الخدمة التي طال انتظارها بشكل يوفر لعملاء «Ooredoo» سهولة اجراء العمليات المالية الفردية اليومية من دون أي تعقيدات.

«Apple Pay» هي ميزة فريدة تقدمها «Apple» على أجهزة iPhone وiPad وMacBook الخاصة بها ما يتيح للعملاء دفع فواتيرهم أو إعادة تعبئة خطوطهم أو شراء أي عرض من خلال تطبيق «MyOoredoo» بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مسح أو إضافة بطاقات السحب الآلي أو بطاقات إئتمانية جديدة.

وقدشهد عام 2022 تطوير مستمر في Ooredoo بشكل ينعكس أيضا على تطوير كل ما يخص عملائها، و استراتيجيتها التي تجعل من تجربة العملاء مختلفة و مميزة عن كل ما يقدمه السوق.

وتعمل Ooredoo الكويت على مدار الساعة لإثراء التجربة الرقمية للعملاء من خلال شبكة اتصالات غنية ومتطورة تكنولوجيا. بابتكار وتوفير واعتماد أحدث الميزات، ومن هنا جاء تقديم Apple Pay ، وهي واحدة من أحدث الميزات التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لعملائها بكفاءة من خلال هذه الخاصية.

