«الأهلي المتحد»: عامر ربح 100 ألف دينار في السحب الشهري

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم أمس (الأربعاء)، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيس للبنك. وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف د.ك العميل محمود جهاد عبدالرحمن عامر.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائز متمنيا له دوام التوفيق، وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكد ناندكيول يار أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الإدخار، وشدد على التزام البنك توفير الحلول المصرفية الحديثة، التي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة .

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من شتى السحوبات هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب

