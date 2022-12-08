«الكويتية السعودية للصناعات الدوائية» توقّع شراكة مع «روزمونت»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (KSPICO)، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية «ترخيص وتوريد» مع شركة روزمونت للأدوية ممّا يمكّن الشركة الكويتية من تعزيز تواجدها ومنتجاتها المطروحة في القطاع الصحي المتنامي في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم توقيع الاتفاقية في سفارة المملكة المتحدة في الكويت من طرف رئيس المبيعات الدولية لشركة روزمونت للأدوية، مارك فالانس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية الدكتور راشد خزعل. وبِموجب هذه الاتفاقية، تحصل الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية على ترخيص توريد يمكّنها من توزيع مجموعة من منتجات شركة روزمونت للأدوية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مجموعة من محاليل الفم والأدوية الفموية السائلة المخصّصة لعلاج الأطفال وكبار السن ممّن لديهم صعوبات في البلع.

وعلّقت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت، بليندا لويس قائلةً: «تُعرف المملكة المتحدة برِيادتها وتصدّرها قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة المبتكرة والعلوم الطبية المختلفة. واليوم يسعدني أن أشهد توقيع هذه الشراكة بين شركة روزمونت للأدوية والشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، الشركة الكويتية الرائدة في صناعة الأدوية. تتصدر صناعة الأدوية في المملكة المتحدة مجال تطوير وتوفير الأدوية الضرورية لإنقاذ الأرواح وجعلها في متناول جميع من يحتاجها حول العالم. لا ريب في ذلك، إذ يساهم سوق الأدوية الحيوي في المملكة المتحدة بحوالي 51 مليار جنيه إسترليني سنوياً في حجم المبيعات [كما في عام 2020] ويوفّر حوالي 124،300 وظيفة. أتمنى دوام النجاح والازدهار لكل من شركة روزمونت للأدوية والشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية!»

وبهذه المناسبة قال رئيس المبيعات الدولية لشركة روزمونت للأدوية، مارك فالانس، «هذه الصفقة هي أول شراكة رئيسية لنا نستهدف فيها طرح منتجاتنا في أسواق متعددة وهي خطوة أساسية لنا على طريق التوسّع الدولي وتحقيق طموحنا بالنمو الاستراتيجي. كما أنّنا نفخَر بتعاوننا مع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، الأمر الذي يضمن لنا جميعاً توفير محاليل الفم والأدوية الفموية السائلة لمزيد من المرضى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

ومن جانبه صرّح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية الدكتور راشد خزعل: «تتمتع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بمكانة سوقية فريدة كونها تقوم على تصنيع وتوزيع المنتجات الدوائية بخطوط إنتاج متنوعة وهي تحظى بقاعدة عملاء معتمدة من الجهات الرقابية في الكويت وذلك يساهم في تحقيق مهمتها المتمثلة في تلبية احتياجات المرضى بأفضل الأدوية وأكثرها تطوراً.

وأضاف د. خزعل: «نتطّلع من خلال هذه الشراكة التي نفخر بها إلى تنمية أعمالنا الحالية وتوسيع نطاق عملنا، مع تركيز جهودها على زيادة حصتنا السوقية وتحسين كفاءة خطوط إنتاجنا للمساعدة في دفع النمو والربحية. ونعتقد بأنّ شراكتنا هذه ستساعد في خدمة آلاف المرضى في الكويت والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال عملنا معاً بشكل وثيق لإنجاح أهدافنا المشتركة».

